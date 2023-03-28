Забеяко (Забияко, Забияка) Даниил Афонасьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗабеяко (Забияко, Забияка) Даниил Афонасьевич

Забеяко (Забияко, Забияка) Даниил Афонасьевич

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой войны 1914–1918)
ФИО
Забеяко (Забияко, Забияка) Даниил Афонасьевич
Источник
https://gwar.mil.ru/heroes/chelovek_gospital1772012/
География
Полтавская губерния, Кобелякский уезд, Орликская волость

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.