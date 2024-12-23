Стыценко Семен Дорофеевич
Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой войны 1914–1918)
- ФИО
- Стыценко Семен Дорофеевич
- Источник
- https://gwar.mil.ru/heroes/chelovek_donesenie10611584/
- География
- Киевская губерния, Радомысльский уезд, Потиевская волость, Заболоть
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Дата рождения
Дата смерти
Место рождения
1896 ст.
Неизвестно