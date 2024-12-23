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Товалинко Василий Моисеевич

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой войны 1914–1918)
ФИО
Товалинко Василий Моисеевич
Источник
https://gwar.mil.ru/heroes/chelovek_donesenie13396157/
География
Киевская губерния, Радомысльский уезд, Потиевская волость, Заболоть

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Дата рождения
Дата смерти
Место рождения
1893 ст.
Неизвестно
Заболоть, Житомирська область

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