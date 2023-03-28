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Буканов Павел Алексеевич

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой войны 1914–1918)
ФИО
Буканов Павел Алексеевич
Источник
https://gwar.mil.ru/heroes/chelovek_donesenie10975089/
География
Владимирская губерния, Переяславский уезд

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Дата рождения
Дата смерти
Место рождения
15.12.1882 ст.
Неизвестно
Любимцево, Переславский муниципальный район, Ярославская область

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