Кобажиц (Кабажиц, Кобамиц) Григорий Ефимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кобажиц (Кабажиц, Кобамиц) Григорий Ефимович

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой войны 1914–1918)
ФИО
Кобажиц (Кабажиц, Кобамиц) Григорий Ефимович
Источник
https://gwar.mil.ru/heroes/chelovek_gospital1827472/
География
Кутаисская губерния

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