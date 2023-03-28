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Дететский (Дитетский, Детицкий) Феодор Владимирович

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой войны 1914–1918)
ФИО
Дететский (Дитетский, Детицкий) Феодор Владимирович
Источник
https://gwar.mil.ru/heroes/chelovek_gospital1250469/
География
Область войска Донского, Черкасский округ

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