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Сурмило Нестер (Нестор) Моисеевич

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой войны 1914–1918)
ФИО
Сурмило Нестер (Нестор) Моисеевич
Источник
https://gwar.mil.ru/heroes/chelovek_donesenie13627861/
География
Киевская губерния, Киевский уезд, Кагарлыкская волость, Шубовка

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