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Шумов Яков Гаврилович

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой войны 1914–1918)
ФИО
Шумов Яков Гаврилович
Источник
https://gwar.mil.ru/heroes/chelovek_donesenie14655577/
География
Московская губерния, Верейский уезд, Шелковская волость, Лыщиково

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Дата рождения
Дата смерти
Место рождения
26.04.1893 ст.
Неизвестно
Лыщиково, Рузский, Московская область
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