Абаньзат (Абеньзат) Мефа Алибала оглы — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Абаньзат (Абеньзат) Мефа Алибала оглы

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой войны 1914–1918)
ФИО
Абаньзат (Абеньзат) Мефа Алибала оглы
Источник
https://gwar.mil.ru/heroes/chelovek_gospital208372/
География
Ставропольская губерния

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