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Эмир Вели Сеит Асань Оглы

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой войны 1914–1918)
ФИО
Эмир Вели Сеит Асань Оглы
Источник
https://gwar.mil.ru/heroes/chelovek_donesenie10325896/
География
Таврическая губерния, Феодосийский уезд, Таракташская волость

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