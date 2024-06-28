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Белослутцев Архип Васильевич

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой войны 1914–1918)
ФИО
Белослутцев Архип Васильевич
Источник
https://gwar.mil.ru/heroes/chelovek_gospital2094033/
География
Тобольская губерния, Ялуторовский уезд, Новозаимская волость, Новая Заимка

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Дата рождения
Дата смерти
Место рождения
1878
Неизвестно
Новая Заимка, Заводоуковский, Тюменская область
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