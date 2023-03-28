Задеряка (Задиряка, Задирако) Евтихий Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗадеряка (Задиряка, Задирако) Евтихий Иванович

Задеряка (Задиряка, Задирако) Евтихий Иванович

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой войны 1914–1918)
ФИО
Задеряка (Задиряка, Задирако) Евтихий Иванович
Источник
https://gwar.mil.ru/heroes/chelovek_gospital1655717/
География
Киевская губерния, Каневский уезд, Ольховецкая волость

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.