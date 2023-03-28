Сахарчук Сильвес (Сильвестр) Кирилович (Кириллович) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСахарчук Сильвес (Сильвестр) Кирилович (Кириллович)

Сахарчук Сильвес (Сильвестр) Кирилович (Кириллович)

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой войны 1914–1918)
ФИО
Сахарчук Сильвес (Сильвестр) Кирилович (Кириллович)
Источник
https://gwar.mil.ru/heroes/chelovek_donesenie13177659/
География
Гродненская губерния, Бельский уезд, Пасынковская волость

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.