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Абол (Абел) Вольдемар (Владимир) Гедартович

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой войны 1914–1918)
ФИО
Абол (Абел) Вольдемар (Владимир) Гедартович
Источник
https://gwar.mil.ru/heroes/chelovek_gospital206492/
География
Курляндская губерния, Бауский уезд

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