Гавачук (Гавацук, Гавазук) Дмитрий Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГавачук (Гавацук, Гавазук) Дмитрий Павлович

Гавачук (Гавацук, Гавазук) Дмитрий Павлович

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой войны 1914–1918)
ФИО
Гавачук (Гавацук, Гавазук) Дмитрий Павлович
Источник
https://gwar.mil.ru/heroes/chelovek_plen30535448/
География
Волынская губерния

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.