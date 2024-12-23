Зеландинов (Зелединов, Земандинов) Велатдит Зеландинов. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зеландинов (Зелединов, Земандинов) Велатдит Зеландинов.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой войны 1914–1918)
ФИО
Зеландинов (Зелединов, Земандинов) Велатдит Зеландинов.
Источник
https://gwar.mil.ru/heroes/chelovek_gospital1936250/
География
Уфимская губерния, Мензелинский уезд, Ахметевская волость, Мусабай-Завод

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