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Стрекалов Зинон Иосифович

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой войны 1914–1918)
ФИО
Стрекалов Зинон Иосифович
Источник
https://gwar.mil.ru/heroes/chelovek_gospital2059889/
География
Вологодская губерния, Устьсысольский уезд, Борисовская волость, Оброчная

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Дата рождения
Дата смерти
Место рождения
1896
Неизвестно
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