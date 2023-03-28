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Якушин Кирилл Филимонович

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой войны 1914–1918)
ФИО
Якушин Кирилл Филимонович
Источник
https://gwar.mil.ru/heroes/chelovek_donesenie13360485/
География
Рязанская губерния, Ряжский уезд

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Дата рождения
Дата смерти
Место рождения
03.06.1884 ст.
Неизвестно
Ржавец, Александро-Невский муниципальный район, Рязанская область

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