Зарилов (Зарелов) Абдул Гато Мустафий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зарилов (Зарелов) Абдул Гато Мустафий

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой войны 1914–1918)
ФИО
Зарилов (Зарелов) Абдул Гато Мустафий
Источник
https://gwar.mil.ru/heroes/chelovek_gospital1794114/
География
Самарская губерния, Бугульминский уезд, Варваринская волость, Урмышла

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