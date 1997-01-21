Раевский Иван Ипполитович
Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой войны 1914–1918)
- ФИО
- Раевский Иван Ипполитович
- Источник
- https://gwar.mil.ru/heroes/chelovek_donesenie13236977/
- География
- Владимирская губерния, Судогодский уезд, Бережковская волость
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Дата рождения
Дата смерти
Место рождения
01.12.1923
21.01.1997
п.Уршель , Судогодского уезда Владимирской губернии
1893
24.04.1933
Владимирская губерния,Судогодский уезд,Бережковская волость,д.Раево