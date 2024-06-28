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Войналович (Войнелович, Войнолович) Иосиф Иосифович

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой войны 1914–1918)
ФИО
Войналович (Войнелович, Войнолович) Иосиф Иосифович
Источник
https://gwar.mil.ru/heroes/chelovek_gospital1245643/
География
Виленская губерния, Дисненский уезд, Ново-Погостская волость, Заборье

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