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Ахмед Гиреев (Ахмед) Ахмед Закирович

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой войны 1914–1918)
ФИО
Ахмед Гиреев (Ахмед) Ахмед Закирович
Источник
https://gwar.mil.ru/heroes/chelovek_gospital204312/
География
Уфимская губерния, Белебеевский уезд, Илькульминская волость

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