Земцевский (Зимцевский, Земцовский) Спиридон Максимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Земцевский (Зимцевский, Земцовский) Спиридон Максимович

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой войны 1914–1918)
ФИО
Земцевский (Зимцевский, Земцовский) Спиридон Максимович
Источник
https://gwar.mil.ru/heroes/chelovek_gospital1768446/
География
Архангельская губерния, Пинежский уезд, Никитинская волость

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