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Гутченко (Гудченко, Чутченко) Иван Трофимович

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой войны 1914–1918)
ФИО
Гутченко (Гудченко, Чутченко) Иван Трофимович
Источник
https://gwar.mil.ru/heroes/chelovek_gospital927045/
География
Херсонская губерния, Херсонский уезд

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