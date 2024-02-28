Ахмадьянов (Ахматьянов) Мирхайдар Габтул Галлям — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАхмадьянов (Ахматьянов) Мирхайдар Габтул Галлям

Ахмадьянов (Ахматьянов) Мирхайдар Габтул Галлям

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой войны 1914–1918)
ФИО
Ахмадьянов (Ахматьянов) Мирхайдар Габтул Галлям
Источник
https://gwar.mil.ru/heroes/chelovek_gospital171268/
География
Уфимская губерния, Уфимский уезд, Караякуповская волость, Каран-Елга

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close