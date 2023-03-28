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Кукарин Федар (Федор) Кирилович (Кириллович)

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой войны 1914–1918)
ФИО
Кукарин Федар (Федор) Кирилович (Кириллович)
Источник
https://gwar.mil.ru/heroes/chelovek_donesenie13230944/
География
Самарская губерния, Самарский уезд, Александровская волость

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