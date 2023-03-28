Унефуг (Угефуг) Иоганн (Иоган) Даниель Даниилович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиУнефуг (Угефуг) Иоганн (Иоган) Даниель Даниилович

Унефуг (Угефуг) Иоганн (Иоган) Даниель Даниилович

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой войны 1914–1918)
ФИО
Унефуг (Угефуг) Иоганн (Иоган) Даниель Даниилович
Источник
https://gwar.mil.ru/heroes/chelovek_donesenie13728549/
География
Самарская губерния, Николаевский уезд, Рязановская волость

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.