Винярин Иосифв (Иосиф) Векентьевич (Викентьевич) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВинярин Иосифв (Иосиф) Векентьевич (Викентьевич)

Винярин Иосифв (Иосиф) Векентьевич (Викентьевич)

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой войны 1914–1918)
ФИО
Винярин Иосифв (Иосиф) Векентьевич (Викентьевич)
Источник
https://gwar.mil.ru/heroes/chelovek_donesenie13218560/
География
Люблинская губ., [...]арволинский уезд, Катпужан гмина

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.