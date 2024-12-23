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Филатов Степан Игнатьевич

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой войны 1914–1918)
ФИО
Филатов Степан Игнатьевич
Источник
https://gwar.mil.ru/heroes/chelovek_donesenie13288438/
География
Воронежская губерния, Воронежский уезд, Ивановская волость, Дмитриевка

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Дата рождения
Дата смерти
Место рождения
31.07.1893
Неизвестно
Дмитриевка, Панинский муниципальный район, Воронежская область

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