Зарубин Инокентий (Иннокентий) Порфильевич (Порфирьевич) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зарубин Инокентий (Иннокентий) Порфильевич (Порфирьевич)

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой войны 1914–1918)
ФИО
Зарубин Инокентий (Иннокентий) Порфильевич (Порфирьевич)
Источник
https://gwar.mil.ru/heroes/chelovek_donesenie13617311/
География
Иркутская губерния, Киренский уезд, Каранчанская волость, Бадарма

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