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Селяк Никан (Никон) Улианович (Юлианович)

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой войны 1914–1918)
ФИО
Селяк Никан (Никон) Улианович (Юлианович)
Источник
https://gwar.mil.ru/heroes/chelovek_donesenie14090624/
География
Киевская губерния, Васильковский уезд

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