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Издепский (Издебский, Изденский) Марцами Иванович

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой войны 1914–1918)
ФИО
Издепский (Издебский, Изденский) Марцами Иванович
Источник
https://gwar.mil.ru/heroes/chelovek_gospital1956874/
География
Волынская губерния, Владимир-Волынский уезд

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