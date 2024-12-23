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Глебко (Глибко) Андран (Андриан) Григорьевич

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой войны 1914–1918)
ФИО
Глебко (Глибко) Андран (Андриан) Григорьевич
Источник
https://gwar.mil.ru/heroes/chelovek_gospital670267/
География
Подольская губерния, Летичевский уезд, Войтовецкая волость, Буцни

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