Двуречинский (Двурещинский, Двуреченский) Иван Иосипович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДвуречинский (Двурещинский, Двуреченский) Иван Иосипович

Двуречинский (Двурещинский, Двуреченский) Иван Иосипович

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой войны 1914–1918)
ФИО
Двуречинский (Двурещинский, Двуреченский) Иван Иосипович
Источник
https://gwar.mil.ru/heroes/chelovek_gospital1339697/
География
Томская губерния, Барнаульский уезд, Ординская волость, Елбань

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close