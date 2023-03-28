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Панфилов Михаил Афанасьевич

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой войны 1914–1918)
ФИО
Панфилов Михаил Афанасьевич
Источник
https://gwar.mil.ru/heroes/chelovek_donesenie13911032/
География
Енисейская губерния, Ачинский уезд

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Дата рождения
Дата смерти
Место рождения
1881
19.03.1938
Арефьево, Бирилюсский муниципальный район, Красноярский край

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