Абдул Ганий (Абдулгалеев) Эбу Бекце — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАбдул Ганий (Абдулгалеев) Эбу Бекце

Абдул Ганий (Абдулгалеев) Эбу Бекце

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой войны 1914–1918)
ФИО
Абдул Ганий (Абдулгалеев) Эбу Бекце
Источник
https://gwar.mil.ru/heroes/chelovek_gospital212075/
География
Таврическая губерния, Ялтинский уезд, Богатырская волость, Лесниково

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close