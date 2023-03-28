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Дубровин Семен Михайлович

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой войны 1914–1918)
ФИО
Дубровин Семен Михайлович
Источник
https://gwar.mil.ru/heroes/chelovek_gospital1301484/
География
Пензенская губерния, Пензенский уезд, Борисовская волость

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Дата рождения
Дата смерти
Место рождения
03.09.1894 ст.
21.05.1966
Вороновка, Базарносызганский муниципальный район, Ульяновская область

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