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Полещук Сельвестр (Сильвестр) Ивонович (Иванович)

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой войны 1914–1918)
ФИО
Полещук Сельвестр (Сильвестр) Ивонович (Иванович)
Источник
https://gwar.mil.ru/heroes/chelovek_donesenie14679420/
География
Волынская губерния, Заславский уезд

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