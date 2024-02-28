Лищук Совосриян (Севастьян) Савович (Саввич) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лищук Совосриян (Севастьян) Савович (Саввич)

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой войны 1914–1918)
ФИО
Лищук Совосриян (Севастьян) Савович (Саввич)
Источник
https://gwar.mil.ru/heroes/chelovek_donesenie13341923/
География
Подольская губерния, Брацлавский уезд, Лучанская волость, Тростянец

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