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Вечер (Вечер Добрый) Клементий Зотович

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой войны 1914–1918)
ФИО
Вечер (Вечер Добрый) Клементий Зотович
Источник
https://gwar.mil.ru/heroes/chelovek_gospital488610/
География
Киевская губерния, Киевский уезд, Бородянская волость

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