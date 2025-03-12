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Безчасных Георгий Константинович

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой войны 1914–1918)
ФИО
Безчасных Георгий Константинович
Источник
https://gwar.mil.ru/heroes/chelovek_gospital1932146/
География
Томская губерния, Барнаульский уезд, Вознесенская волость, Вознесенка

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