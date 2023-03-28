Голов Иван Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГолов Иван Иванович

Голов Иван Иванович

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой войны 1914–1918)
ФИО
Голов Иван Иванович
Источник
https://gwar.mil.ru/heroes/chelovek_gospital626439/
География
Владимирская губерния, Суздальский уезд, Быковская волость

Страницы, связанные с этой записью

Это — страницы людей, в которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Скрыть
Дата рождения
Дата смерти
Место рождения
Неизвестно
Около 1911
Ляховицы, Суздальский муниципальный район, Владимирская область
Неизвестно
1991
Ляховицы, Суздальский муниципальный район, Владимирская область
09.12.1986

Мы используем куки для улучшения работы сайта.