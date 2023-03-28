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Юрин Иван Тимофеевич

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой войны 1914–1918)
ФИО
Юрин Иван Тимофеевич
Источник
https://gwar.mil.ru/heroes/chelovek_donesenie14479068/
География
Уфимская губерния, Уфимский уезд, Карауловская волость

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Дата рождения
Дата смерти
Место рождения
1903
27.06.1941
Карауловка, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область

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