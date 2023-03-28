Ахмет (Ахмет Миши) Хадтахмет Шейхетын. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАхмет (Ахмет Миши) Хадтахмет Шейхетын.

Ахмет (Ахмет Миши) Хадтахмет Шейхетын.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой войны 1914–1918)
ФИО
Ахмет (Ахмет Миши) Хадтахмет Шейхетын.
Источник
https://gwar.mil.ru/heroes/chelovek_gospital202644/
География
Уфимская губерния, Белебеевский уезд

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.