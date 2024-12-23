Богуцкий Венидикт (Венедикт) Климентьевич (Клементьевич) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Богуцкий Венидикт (Венедикт) Климентьевич (Клементьевич)

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой войны 1914–1918)
ФИО
Богуцкий Венидикт (Венедикт) Климентьевич (Клементьевич)
Источник
https://gwar.mil.ru/heroes/chelovek_donesenie14950014/
География
Таврическая губерния, Мелитопольский уезд, Рубановская волость, Николаевка

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