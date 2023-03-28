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Полицын Алексей Сергеевич

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой войны 1914–1918)
ФИО
Полицын Алексей Сергеевич
Источник
https://gwar.mil.ru/heroes/chelovek_donesenie12587040/
География
Тверская губерния, Калязинский уезд, Семеновская волость

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Дата рождения
Дата смерти
Место рождения
19.10.1888 ст.
Неизвестно
Измайлово, Талдомский, Московская область

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