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Васалиа (Василиа, Васалия) Рема Игнатович

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой войны 1914–1918)
ФИО
Васалиа (Василиа, Васалия) Рема Игнатович
Источник
https://gwar.mil.ru/heroes/chelovek_gospital1245167/
География
Кутаисская губерния

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