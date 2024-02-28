Вестриц Калман Мойсей (Моисей) Симонович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВестриц Калман Мойсей (Моисей) Симонович

Вестриц Калман Мойсей (Моисей) Симонович

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой войны 1914–1918)
ФИО
Вестриц Калман Мойсей (Моисей) Симонович
Источник
https://gwar.mil.ru/heroes/chelovek_donesenie13797730/
География
Екатеринославская губерния, Александровский уезд, Новозлатопольский Еврейский приказ , Новозлатополь

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close