Димичкевич (Демишкович, Демешкович) Афанасий Гаврилович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Димичкевич (Демишкович, Демешкович) Афанасий Гаврилович

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой войны 1914–1918)
ФИО
Димичкевич (Демишкович, Демешкович) Афанасий Гаврилович
Источник
https://gwar.mil.ru/heroes/chelovek_gospital1075178/
География
Томская губерния, Томский уезд, Ново-Александровская волость, Пудовка

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