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Добренько (Добринько, Добренко) Антон Михайлович

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой войны 1914–1918)
ФИО
Добренько (Добринько, Добренко) Антон Михайлович
Источник
https://gwar.mil.ru/heroes/chelovek_gospital1129690/
География
Гродненская губерния, Сокольский уезд, Зубрицкая волость

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